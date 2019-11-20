Kafasına kamyonet kasası kapağı çarpan kişi yaralandı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ü., yönetimindeki 19 AZZ 326 plakalı kamyonetin kasasının arka bölümde yer alan ilave demir kapak, aniden yana doğru açıldı. Açılan demir kapak, bu sırada yolda yürümekte olan Muhsin Bal’ın kafasına hızla çarptı. Bal, çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Başından aldığı darbe sonucu yaralanan Bal’a ilk müdahalede bulunan çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kapağın açıldığının farkında olmayan sürücü ise yoluna devam etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Bal, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kamyonet sürücüsü, daha sonra polis merkezine teslim oldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonetin arkasında bulunan kapağın yana doğru hızla açılıp, yolda yürüyen Bal'ın kafasına çarptığı, yere düşen kişiye çevredekilerin yardım ettiği görülüyor.