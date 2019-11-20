Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
106785
ALTIN
270.307
DOLAR
5.6938
STERLİN
7.3704
EURO
6.3037

Kafasına kamyonet kasası kapağı çarpan kişi yaralandı

ÇORUM'da, yolda yürüyen Muhsin Bal (72), seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu yaralandı. Kamyonet sürücüsünün polise giderek teslim olduğu kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kafasına kamyonet kasası kapağı çarpan kişi yaralandı

ÇORUM'da, yolda yürüyen Muhsin Bal (72), seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu yaralandı. Kamyonet sürücüsünün polise giderek teslim olduğu kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 20:01
Kafasına kamyonet kasası kapağı çarpan kişi yaralandı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ü., yönetimindeki 19 AZZ 326 plakalı kamyonetin kasasının arka bölümde yer alan ilave demir kapak, aniden yana doğru açıldı. Açılan demir kapak, bu sırada yolda yürümekte olan Muhsin Bal’ın kafasına hızla çarptı. Bal, çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Başından aldığı darbe sonucu yaralanan Bal’a ilk müdahalede bulunan çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kapağın açıldığının farkında olmayan sürücü ise yoluna devam etti.  İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Bal, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kamyonet sürücüsü, daha sonra polis merkezine teslim oldu.  Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonetin arkasında bulunan kapağın yana doğru hızla açılıp, yolda yürüyen Bal'ın kafasına çarptığı, yere düşen kişiye çevredekilerin yardım ettiği görülüyor.

Son Güncelleme: 20.11.2019 20:05
İlgili Haberler
Belediye personeline eğitim semineri
Belediye personeline eğitim semineri
Hititler Resim Sergisi Cumartesi Ankara’da açılıyor
Hititler Resim Sergisi Cumartesi Ankara’da açılıyor
Çorumlular Akif Beki’ye kırgın ve kızgın
Çorumlular Akif Beki’ye kırgın ve kızgın
“Anadolu Medeniyetleri Konferansı” düzenlendi
“Anadolu Medeniyetleri Konferansı” düzenlendi
Hitit Okuma Kulübü’nden söyleşi ve kitap imza günü
Hitit Okuma Kulübü’nden söyleşi ve kitap imza günü
İki avukat yemin ederek cübbe giydi
İki avukat yemin ederek cübbe giydi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim