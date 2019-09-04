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Kadran yenileniyor

1894 yılında Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından yaptırılan Saat Kulesi’nin kadranları yenileniyor.

Kadran yenileniyor

1894 yılında Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından yaptırılan Saat Kulesi’nin kadranları yenileniyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 22:29
Kadran yenileniyor

Saat Kulesi’nde yıpranmalar meydana geldiğini belirten Aşgın, “Özellikle saatin boyası silinirken, kadranlarında sorunlar vardı. Aksamalar yaşanıyordu zaman zaman. Anıtlar Kurulu’na müracaat ederek gerekli izinleri aldık ve şu anda da gerekli çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Şu anda saat ve kadran kısmını sökerek hem tadilatını hem de bakımını yapıyoruz” dedi.

1894 yılında Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından yaptırılan tarihi Saat Kulesi bakıma alındı.

Çorum Belediyesi, yıllara meydan okuyan ve şehrin simgesi olan Saat Kulesi’nin yıpranan kadranlarını aslına uygun bir şekilde yenilemek için çalışma başlattı. Saat Kulesi’nin Çorum için çok önemli bir eser olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sultan Abdulhamid Han döneminde yapılan eserin kentte “Çan Saati” olarak bilindiğini hatırlattı. Saat Kulesi’nde yıpranmalar meydana geldiğini belirten Aşgın, “Özellikle saatin boyası silinirken, kadranlarında sorunlar vardı. Aksamalar yaşanıyordu zaman zaman. Anıtlar Kurulu’na müracaat ederek gerekli izinleri aldık ve şu anda da gerekli çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Şu anda saat ve kadran kısmını sökerek hem tadilatını hem de bakımını yapıyoruz. Ümit ediyoruz ki uzun yıllar Saat Kulemiz saati göstermeye devam edecek” dedi.

Saat Kulesi’nin gece ışıklandırılması için çalışma yaptıklarını da anlatan Aşgın, Çorumlulardan güzel tepkiler aldıklarını ifade etti. Osmanlı ve ecdat yadigârı olan Saat Kulesi’ne göz bebeği gibi baktıklarını vurgulayan Aşgın, kısa sürede çalışmaların tamamlanarak Çorum’un hizmetine tekrar sunacaklarını sözlerine ekledi.

Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılan Saat Kulesi, sarı kumtaşından sekiz köşeli, 5.3 metre çapındaki tabanın üzerinde 27.5 metre yüksekliğinde, minare şeklinde inşa edilmiştir. Her köşesi 2.1 metre uzunluğunda olan kulenin yapım tarihi 1894’tür. Asıl kulenin gövdesi ise 24 köşelidir ve gövde çapı 3.9 metredir. (İHA)

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