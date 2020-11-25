“Kadınların kazanılmış haklarına göz dikildi”

İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve parti yöneticilerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, eşit, özgür ve demokratik bir geleceğin kadınların ellerinde yükseleceğini belirterek, “Yaşamın her köşesini sevgiyle, barışla, kardeşlikle, güvenli bir gelecekle donatacağız. El ele verip, önce eril zihniyeti sonra dünyayı değiştireceğiz. Cesaret biziz. Azim biziz. Emek biziz. Biz kadınlarız. Biz her iki kişiden biriyiz” dedi.

Kadına şiddetin politik olduğunu söyleyen Anar, kadınların kazanılmış haklarına göz diken, kadınları “fıtrat ve kader” arasına sıkıştıran bir iktidarla mücadele ettiklerini ifade ederek, “Bizler Halide Edipler’den, Bahriye Üçoklar’dan, Türkan Saylanlar’dan aldığımız ilhamla, kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı mücadelesini uluslararası dayanışma içinde sürdüreceğiz. Sokakları, meydanları, kampüsleri, fabrikaları, tarlaları terk etmeyeceğiz” diye konuştu.

25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün tarihi süreci hakkında da bilgi veren Anar’ın açıklaması şöyle:

“Bundan tam 60 yıl önce Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan ve tarihe Kelebekler olarak geçen üç kız kardeş; Mirabel kardeşler, ülkedeki diktatörlüğe karşı direndiler. Hapsedildiler, tutuklandılar, ağır işkencelere maruz kaldılar. Var güçleriyle 30 yıldır süren diktatörlüğe meydan okudular. 25 Kasım tarihinde iktidar güçleri tarafından tecavüz edilerek öldürüldüler. Cansız bedenleri bir uçurumun dibinde bulundu. Kadınların baskıya karşı mücadelesini, Mirabel kardeşleri yok ederek sindireceğini sanan diktatör, onların katliamının ardından patlayan ve ülkeyi saran öfke seli ile devrildi. Mirabel Kardeşler, her 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, dolayısıyla insan hakları ve demokrasi mücadelesinin sembolü oldular. Bütün dünyada kadınlar, bu üç kız kardeşten aldığı mücadele bayrağını daha da ileri taşımanın inancı ve dayanışması içinde önemli uluslararası anlaşmaların hayata geçirilmesini sağladı.” (Haber Merkezi)