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“Kadınların katma değer sağlayacak her projesinin destekçisiyiz”

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ile Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Tuğutlu, kadınların iş hayatına atılmalarına katkı sağlayacak projelerine verdiği destekten dolayı Çorum Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ettiler. Kaleli ve Tuğutlu, Milletvekili Ceylan ile Ak Partili bazı yöneticilere, projelerinin ayrıntılı sunumunu da yaptılar.

Güncel 11.10.2020, 22:19
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“Kadınların katma değer sağlayacak her projesinin destekçisiyiz”

Ziyaret sırasında, İş Kadınları Derneği’nin “Kadın=Erkek=İnsan” kampanyasının paydaşı olarak, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da hazır bulundu.

Ak Parti İl Başkan Vekili Ercan Daşdan ve Başkan Yardımcısı Emre Turan’ın da katıldığı görüşme sırasında, Milletvekili Ceylan, İş Kadınları Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden beri devam eden kampanyasına katılarak taahhüt defterini imzaladı.

“Toplumumuza ve memleketimize katma değer sağlayacak tüm projelerin destekçisiyiz” diyen Milletvekili Ceylan, taahhüt defterine de şunları yazdı: “Güçlü Türkiyemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürüyüşünde kadınlarımızın katkıları büyük önem taşıyacak. Çorumlu iş kadınlarımızın bu yolda büyük katkılarını görmek ise bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.”

(Haber Merkezi)

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