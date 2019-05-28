Kadınların hizmet verdiği akaryakıt istasyonu açıldı

Hasan Kaya ve Ahmet Cem Ulaşmış’ın sahibi olduğu HGC Petrol, Yapı ve İnşaat San.Tic. Ltd.Şti’nin Opet Ultra ve Aygaz Akaryakıt İstasyonu hafta sonundan itibaren hizmet vermeye başladı.

Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi No:1 adresinde bulunan Opet Ultra, konsept açısından akaryakıt satış bölümünde bayanların çalışması ile de bölgede tek olma özelliğini taşıyor.

Hizmete giren akaryakıt istasyonu ile ilgili bilgi veren Opet Ultra İstasyon Müdürü Hamdi Koçak, Opet ve Aygaz bayilikleri ile 3800 m2 alanda Çorumlulara hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

İstasyonda 4’ü akaryakıt, 2’si LPG olmak üzere 6 dolum ünitesinin bulunduğunu ve burada gündüz saatlerinde 2’si bayan olmak üzere 4 akaryakıt satış görevlisinin çalıştığını belirten Hamdi Koçak, çalışan 16 personelin tümünün, yakıt doldurma, müşteri memnuniyeti ve tehlikeli maddeler konusunda 3 ayrı eğitimden geçtiğini dile getirdi.

Opet Ultra’da aynı zamanda Ultra Opet Market, 8 bölümlü oto self servis temizleme alanı bulunduğunu anlatan Koçak, bunların yanı sıra jet köpük ve cila alanının da hizmette olduğunu kaydetti.

İstasyon yanında 4 adet ATM’nin de yakında hizmete gireceğini vurgulayan İstasyon Müdürü Hamdi Koçak, kafe hizmeti ve iç dış oto kuaförü bölümlerinin de yakın zamanda Çorumluların hizmetinde olacağını kaydetti.

(Erkan BAYATLI)