“Kadınların her alanda desteklenmesi gerekli”

AK Parti İl Kadın Kolları tarafından organize edilen “Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali” toplantısına katılarak Çorum Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendiren Belediye Başkanı Aşgın, kadınların verdiği mücadele ve istikrarlı duruşlarından gurur duyduklarını açıkladı.

Yeryüzünde AK Parti gibi bir siyasi parti ve sivil toplum örgütü bulunmadığını ve 81 ilde kadınlara yönelik hazırlanan buluşmanın aynı anda devam ettiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Kadının emeği, sevgisi, hoşgörüsü ve alınteri olmadan bizim bu ülkeyi mamur etmemiz, geleceğe ümitle bakmamız mümkün değil. Bu nedenle bu buluşmayı çok önemsiyorum” dedi.

“Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” sözünün yansımasını bu salonda da gördüğünü belirterek tüm kadınları alkışlatan Başkan Aşgın, sağlanan birlikteliğin önemine de değindi.

Sevgisun Kadın Kooperatifi Başkanı Havva Özata’yı geçmişten tanıdığını ancak gelinen noktada kendine özgüvenin geldiğini, konuşmasının ve yürümesinin değiştiğini ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Onların ilk açıldığı günleri de hatırlıyorum. Bizim bütün kadınları siyasette ekonomide sanayide hayatın her alanında desteklememiz gerekiyor. Bizim böyle bir değişime ihtiyacımız var. Belediye olarak biz her zaman kadınların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çorum Belediyesi’nin burada bir çok noktada örnek olması gerekiyor. Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerdeki kadın kooperatiflerine destek için kentin 4 ayrı noktasında Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Noktaları oluşturduk. Yakın zamanda onlarla sözleşme imzalayacağız ve kadınlarımızın ürünleri buradaki işyerlerinde satılacak. Ayrıca onların ürünlerini teknolojinin de yardımıyla elektronik ortamda da pazarlama imkanı bulacağız” diye konuştu.

Çorum Belediyesi olarak son 3 haftada 2 tane olmak üzere toplam 9 adet Kadın Kültür ve Sanat Merkezi açtıklarını belirterek buradaki kurslarla kadınlara profesyonel makinelerle dikiş ve aşçılık gibi istihdama katkı sağlayacak mesleki kurslar verdiklerini kaydeden Aşgın, “Güçlü gençlik, güçlü kadın projesi kapsamında açılan yeni kadın kültür merkezlerinde kadın istihdamına katkı sağlayacak kurslara ağırlık vereceğiz. Gülabibey ve Bahçelievler Mahallesi’ndeki kadın kültür merkezlerimize profesyonel dikiş makineleri aldık, aşçılık atölyesini açtık ve kadınların istihdamına belediye olarak daha güçlü destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

