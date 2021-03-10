“Kadınların en büyük problemi geçim sıkıntısı”

Yılmaz, kadınların evine gelir getirebilmek için ağır şartlarda, uygun olmayan zaman ve zeminde, sosyal güvenceden mahrum statüde ve ucuz işgücü olarak çalışmak durumunda kaldığını belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan Yılmaz, çalışan kadının şartlarını eşitlik ilkesinden ziyade adalet ilkesi ile düzenlemenin devletin asli vazifesi olduğunu söyledi.

Yılmaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Özellikle düşük ücret ile çalışan kadınların, sorumlu oldukları çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin, devlet tarafından “sosyal devlet” anlayışıyla karşılanması için, gerekli düzenlemelerin yapılması, atılacak önemli bir adımdır.

Bir başka önemli bir gerçek daha var. Üreten insan mutludur. Ancak üretimin karşılığı sadece para ile ölçülmemelidir. Bu yargı, tüm hayatını, ailesi ve çocuklarına adayan ve bunu tercih eden “ev hanımı”nı değersizleştirmektedir.

Kadın, yaradılışı gereği analık vasfı ile toplumu oluşturan en önemli unsurdur.

Bu nedenle kıymetli ve önemli sorumlulukları vardır. İlk mürebbiyedir.

Yapıcı, onarıcı, toparlayıcı ve koruyucu özellikleri ile ailenin bel kemiğidir.

Bu yüzden geleceğimizi şekillendiren ve evde ağır işçi olarak çalışan kadınların, ev hanımlarının, “özlük haklarının verilmesi” için yapılacak düzenlemeler bir lütuf değil, en doğal hakkın teslimidir.” (Haber Merkezi)

