“Kadınları gücendirdik”

UNESCO’nun 2021 yılını Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesi nedeniyle ilimizde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Postnişin Veliyettin Hürrem Ulusoy kadının önemine değindi.

Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’nin önemine değinerek geleneklerinin ağırlıklı olarak sözlü gelenek olduğunu anlatan Postnişin Ulusoy: “Bizim geleneklerimiz o nedenle pek erezyona uğramamıştır. Yazılı eserlerde ise biraz erezyon vardır. Bizim sözlü eserlerim vilayetnameler, deyişler, duazlardır. Biz her ihtiyacımız olanları buralardan bulabiliyoruz. Vilayetnameler insan mantığının dışındadır. Hacı Bektaş vilayethanemeleri mantığımıza ters gelebilir. Anlatım tarzı ve masalımsı yapısı insanlara zevk verir” dedi.

Günümüzde ilimin kadınların erkeklerden 10 kat daha üstün olduğunu ispatladığını belirterek korku, sevinç, mutluluk ve cesaret duygularının kadınlardan erkeklerden 10 kat daha yüksek olduğunu söyleyen Ulusoy; “Tarihte ana erkil ve ata erkil toplumlar var. Erkeklerin hakim olduğu toplumlarda savaşlar ve kan var. Kadının hakim olduğu toplumlarda medeniyet var, sevgi ve güzellikler var. Siz eşinize bir adım yaklaştığınızda o size 10 kat yaklaşıyor. Siz bir üzülürseniz o 10 kat üzülüyor. Bizim ibadetlerimiz kadın erkek hep beraberdir. Zaten eşikten geçtikten sonra hepimiz canız ve cinsiyet yoktur orada. Sonuç olarak tarihimizde kadınlarımızla hep yanyana olduk. İbadette, tarlada yaşamın her aşamasında birlikte olduk. Son dönemde onları geri ittik, gücendirdik, pasifleştirdik. Bugün kurumlarımızda yüzde 80’i erkek, yüzde 20’si kadın” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

