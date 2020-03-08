Kadınlardan Anıt’a çelenk

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan resmi kutlama programı kapsamında Atatürk Anıtı’nda bir tören düzenlendi.

Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Levent Tuzcu, Çorum Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Lale Koldaş ve çok sayıda kadının katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çorum Barosu’nun çelenklerinin bırakılmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Levent Tuzcu tarafından kadınlara karanfil verildi.

(Taner ŞİMŞEK)