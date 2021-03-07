“Kadınlara yönelik ayrımcı tutumlara sona erdirilmeli”

8 Mart’ın kadınların daha insanca bir yaşam için eşitsiz uygulamalar ve ayrımcılığa karşı yaktığı bir meşale olduğunu kaydeden Doğan, “Kadın hakları konusuna, dünya çapında verilen önemin artmasının sonuçlarından birisi olarak 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir” dedi.

Merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakârlığın timsali olan kadının, kimi zaman bir anne, kimi zaman gelecek nesilleri yetiştiren bir öğretmen olduğunu belirten Doğan, “Gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde yaşanan kadına yönelik sözlü, psikolojik ya da fiziksel şiddet olayları tüm duyarlı bireyleri derinden üzmektedir. Kadınlarımıza yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren durumların sona erdirilmesinde toplumun her kesimine büyük görev ve sorumluluklar düşmekte olup hepimizin vazifesidir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)