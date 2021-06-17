Kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyor

CHP Çorum Kadın Kolları, 19 Haziran’da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı Maltepe’de düzenlenecek eyleme katılacak. İstanbul’da düzenlenecek ‘İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz’ eylemi öncesi Kadeş Barış Meydanı’nda bir araya gelen partililer basın açıklaması düzenledi. CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve partililerin katıldığı basın açıklamasını İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar yaptı. Kadınların haklarından, hayatlarından ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğini belirten Anar, “Bugün buraya hukuksuz bir şekilde bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıyoruz diyen zihniyetin kadınların yaşam haklarına ne kadar zarar verdiklerini haykırmak için geldik. Yine kanunsuz bir şekilde 1 Temmuz’da İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin son tarihi diyen zihniyete ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz, kararlıyız’ demek için geldik” diye konuştu.

‘19 YILDIR EN ÇOK KADINLAR ÜZERİNDE BASKI KURULDU’

İktidarın 19 yıldır en çok kadınlar üzerinde baskı kurduğunu ifade eden Anar, “İktidar kadınların sosyal ve ekonomik haklarını kısıtladığı gibi şimdi de yaşam haklarını almaya çalışıyor. Yaşam haklarımıza sahip çıkmak, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz demek için geldik. Her gün istisnasız onlarca evlerinde ya da sokak ortasında, çocuklarının gözü önünde katledilen kadınların katillerinin kanun önünde hak ettikleri cezaları almalarını sağlamak için geldik. Çocuk istismarına, tacize, tecavüze, kadına uygulanan şiddetin telafisi vardır diyen iktidar mensuplarını kınamak için geldik” dedi.

ÇORUM’DAN İSTANBUL MİTİNGİNE GİDECEKLER

Amaçlarının kadına yönelik şiddeti durdurmak ve İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatmak olduğunu kaydeden Anar, açıklamasına şöyle devam etti: “İstanbul Sözleşmesi’nin feshi şiddeti cesaretlendirecektir. İstanbul Sözleşmesi’nden 1 Temmuz’da imzamızı çekerseniz kadına, çocuğa yönelik işlenen her suçun azmettiricisi siz olacaksınız. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyelim bu karanlığı ve örgütlü kötülüğü ancak örgütlü bir güçle yeneriz. Sevgide, iyilikte, barışta, dayanışmada ve direnişte örgütlenmeliyiz. 19 Haziran’da İstanbul’a tüm kadın derneklerinin ve parti kadın kollarının katılımı ile yapılacak Maltepe mitingine Çorum’dan katılacak arkadaşlara başarılar iyi yolculuklar diliyor gidemeyen kadınlarımızın da yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Vazgeçmiyoruz, başaracağız.”

