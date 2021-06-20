“Kadınlar, iş hayatında yüzümüzü ağartıyor”

Milletvekili Kaya, ziyarette Kaleli ile kadınların toplumdaki rolü, kadın istihdamı ve Çorum’daki kadın istihdamına verilen destekler üzerine sohbet etti.

Kaya, “Güçlü Kadın, Güçlü Aile ve Güçlü Toplum” sloganıyla hareket ettiklerine dile getirerek, “Kadınların çalışma hayatını süreklilik sağlayabilmek ve kadınların iş hayatındaki desteklemelerinin AK Parti hükümeti zamanında kat kat artarak, çalışma hayatındaki kadınlarımız ülkemizin gücüne güç katmış, başarılarıyla yüzümüzü ağartmıştır” dedi.(Haber Merkezi)

