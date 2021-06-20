“Kadınlar, iş hayatında yüzümüzü ağartıyor”
AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Başer Lazer Metal Fabrikası Sahibi ve Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli’yi işyerinde ziyaret etti.
Güncel 20.06.2021, 18:52
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Milletvekili Kaya, ziyarette Kaleli ile kadınların toplumdaki rolü, kadın istihdamı ve Çorum’daki kadın istihdamına verilen destekler üzerine sohbet etti.
Kaya, “Güçlü Kadın, Güçlü Aile ve Güçlü Toplum” sloganıyla hareket ettiklerine dile getirerek, “Kadınların çalışma hayatını süreklilik sağlayabilmek ve kadınların iş hayatındaki desteklemelerinin AK Parti hükümeti zamanında kat kat artarak, çalışma hayatındaki kadınlarımız ülkemizin gücüne güç katmış, başarılarıyla yüzümüzü ağartmıştır” dedi.(Haber Merkezi)
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