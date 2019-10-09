Kadınlar Çorum’u gezdi

Çeşitli yerlere yapılan ziyaretlerde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve Kent Konseyi Başkanı Şaheste Uçar’da yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Seyfe ve Yeni Hayat Köyü’ne yapılan ziyaretlerin ardından Çorum’a davet edilen kadınlar Çorum’u gezme fırsatı buldu.

Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin misafiri olarak Çorum’a gelen kadınlar ilk olarak Yörükevler’de verilen kahvaltı programına katıldılar.

Kahvaltı programında kısa bir konuşma yapan Çorum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Yaz kadınların olduğu hiçbir hanenin karanlıkta kalmayacağını söyledi. Kadınlar olarak çocukları geleceğin nesilleri olarak büyüttüklerini belirten Yaz “Bizler birlikteyiz beraberiz, bizler anayız koruyanız, gözeteniz. Bizim olduğumuz hiç bir hane karanlıkta kalmaz. Bizlerin olduğu mekanlar billur avizelerle aydınlatılmış mekanlardır. Kıraç topraklara düşen cemreler bizim tebessümüz. Kadınlar olarak gölgesinde büyüttüğümüz çocuklarımızı bu şehrin geleceği olarak yetiştiriyoruz. Boz bulanık aktığı söylenen suların üstüne geçit veren köprüleri bizler kuracağız. Bakış açımız farklı olabilir çünkü gözlerimizin ışığı farklı. Gözlerimizin ışığı farklı bakışımız farklı diye birbirimize kötü bakmayacağız. Unutmayalım ki bizler gayrı Kalu Bela da kardeşiz, bizler Havva ananın kızlarıyız. Hep beraber bu şehre bir şeyler yapalım, bu şehrin huzur içerisinde yaşayan kardeşleri olalım. Bu projenin oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum’a gelerek böyle bir organizasyonun içerisinde oldukları için mutluluklarını dile getiren Yeni Hayat ve Seyfe Köyü sakinleri ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk misafirleri ziyaret ederek “Hoş geldiniz” dediler.

İki köyden gelen kadınlar kahvaltının ardından Millet Bahçesi, Hıdırlık, Çorum Müzesi, 15 Temmuz Şehitleri Müzesi ve Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

(Haber Merkezi)