“Kadınlar, bizim yolumuz, erkânımızca Fatma Ana’dır”

Yemekte bir konuşma yapan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Alevilikte kadının erkekle eşit haklara sahip kabul edildiğini, ama erkek egemenliğinin tartışılmaz bir ülke gerçeği olduğunu belirterek, “Kadınlar bizim yolumuz, erkânımızca Fatma Anadır. Fatma Ana Peygamberimiz Hz. Muhammed’in kızıdır. Fatma ana yolun doğumudur. Bütün yol erkân, bütün canlar tohumu böyle gerçekleşir.” dedi.

Kadınların Cem’de postta oturduğunu anlatan Nurettin Dede, “Kadınlar bizde, erkeklerle birlikte eşit iradeye ve kendini ifade etme hakkına sahiptir. Ama tabii ki coğrafyanın realitesi olarak erkek gücünün gölgesinde kalmıştır. Coğrafyamızda kadına şiddet, kadının özgür iradesiyle yaşamını engelleyen erkek egemenliği hâkimdir. Biz, zulme, şiddete uğrayan tüm kadınlarımızın yanındayız.” ifadesini kullandı.

Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı ise, kadınlara, fedakârlıkları ve olağanüstü çabaları nedeniyle şükran borçlu olduklarını dile getirerek, “Sevgili kadınlarımız, siz olmasanız biz de olmayız. Bugün biz erkekler size hizmet edeceğiz. Kadınlar ne isterse emrinizdeyiz” diye konuştu. Tüm işlerin erkekler tarafından yapıldığı yemekte kadınlara kurumdaki yöneticiler ve dedeler hizmet ettiler.

(Nurdan AKBAŞ)

