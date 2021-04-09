Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurulu toplandı

Çorum’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Çorum Valiliği Toplantı Salonu’nda Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’nda çeşitli konular ele alındı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele eden kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2020 yılının genel bir değerlendirmesi yapılarak, özellikle yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)

