“Kadına yönelik şiddetin politik altyapısı var”

Kadına yönelik şiddetin protesto edildiği, kadın cinayetlerine kurban giden kişilerin fotoğraf ve isimlerinin taşındığı eylem sırasında kadına yönelik şiddetin son bulması için bazı sloganlar atıldı.

Etkinlik sırasında Çorum Kadın Platformu adına konuşan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “Biz kadınlar bugün dünyanın dört yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanımızı meydanlara taşımak, kadın dayanışmasının sınırları aşan gücüyle buluşmak ve itirazlarımızı hep birlikte daha fazla duyurmak için yine alanlardayız” dedi.

Kadınların her gün evde, işte, okulda, sokakta erkek ve erkek devlet şiddetine maruz kaldığını ya da şiddet tehdidi altında yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Anar, siyasal iktidarın kadına yönelik şiddeti önlemek ve kadın kazanımlarını geliştirmek yerine, kadın düşmanı politikaların sürdürücüsü olmaya devam ettiğini dile getirdi.

İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı feshinden sonra şimdi de 6284 sayılı yasa gibi şiddeti önlemede etkili yasal kazanımların hedef gösterildiğini ve eril yargının cezasızlık politikasının kadına yönelik şiddetin artmasına neden olduğunu söyleyen Anar, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Biz kadınlar şiddete, sömürüye karşı, yaşamın özgür özneleri olma mücadelesini uzun yıllardır ve aralıksız bir biçimde sürdürüyoruz. Kadın hak ve özgürlüğüne dair bugün ne varsa kadınların yıllardır yürüttüğü mücadelenin sonucu olduğunun farkındayız. Emeğimizin gaspı ve bedenimizin denetimine dayalı, tarihsel arka planı çok güçlü eril zihniyetin üzerimizde kurduğu sistematik tahakkümü kırmanın tek yolunun yine sürekli ve örgütlü kadın mücadelesini yükseltmekten geçmekte olduğunu biliyoruz.

Yaşadığımız her türlü erkek-devlet şiddetinin karşısında birlikte mücadele ederek ve birbirimizle dayanışarak kazanacağımızı biliyoruz. Yılmadan ve bıkmadan yıllardır söylediğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz; ”kadına yönelik şiddet münferit değil, politiktir” ve bu şiddeti önlemenin en önemli yolu da kadın mücadelesinden ve kadın dayanışmasından geçer.

Bugün çok daha güçlü ve çok daha örgütlü olarak hayatlarımıza ve haklarımıza sahip çıkıyor, eşitlik ve özgürlük mücadelemizden vazgeçmiyoruz isyanımızı büyütüyoruz.”

(Taner ŞİMŞEK)

