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“Kadına yönelik insanlık dışı muameleler yok edilmeli”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir yeri olması gerekir ve bunun artmasında da herkese büyük görevler düşmektedir” dedi.

“Kadına yönelik insanlık dışı muameleler yok edilmeli”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir yeri olması gerekir ve bunun artmasında da herkese büyük görevler düşmektedir” dedi.

08 Mart 2020 Pazar 18:53
“Kadına yönelik insanlık dışı muameleler yok edilmeli”

Kadınlara yönelik insanlık dışı saldırıların, şiddet uygulamalarının endişe verici bir şekilde arttığını belirten Doğan, “Sokak ortasında arkası arkasına katledilen, töre ve geleneklerin gerisine gizlenen caniler tarafından gencecik yaşta hunharca kıyılan kadınların, genç kızların dramları millet olarak yüreğimizi sızlatmaktadır.
Yaşamımızın doğumdan ölüme,  her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi) 
 

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