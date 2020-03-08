“Kadına yönelik insanlık dışı muameleler yok edilmeli”

Kadınlara yönelik insanlık dışı saldırıların, şiddet uygulamalarının endişe verici bir şekilde arttığını belirten Doğan, “Sokak ortasında arkası arkasına katledilen, töre ve geleneklerin gerisine gizlenen caniler tarafından gencecik yaşta hunharca kıyılan kadınların, genç kızların dramları millet olarak yüreğimizi sızlatmaktadır.
Yaşamımızın doğumdan ölüme, her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)
Kadınlara yönelik insanlık dışı saldırıların, şiddet uygulamalarının endişe verici bir şekilde arttığını belirten Doğan, “Sokak ortasında arkası arkasına katledilen, töre ve geleneklerin gerisine gizlenen caniler tarafından gencecik yaşta hunharca kıyılan kadınların, genç kızların dramları millet olarak yüreğimizi sızlatmaktadır.