“Kadına yönelik insanlık dışı muameleler yok edilmeli”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir yeri olması gerekir ve bunun artmasında da herkese büyük görevler düşmektedir” dedi.