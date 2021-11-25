Kadına şiddete karşı SIFIR TOLERANS
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında bir toplantı düzenlenerek kadına şiddete karşı sıfır tolerans gösterileceği vurgusu yapıldı.
Güncel 25.11.2021, 19:32
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İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen toplantı Çorum’da da gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başkanlığında 81 ilde eşzamanlı düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı ilimizde de Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve kadına yönelik şiddetle mücadelede görev alan ilgili kurumların yöneticilerinin de katıldığı toplantıda çeşitli kararlar alındığı bildirilerek “Kadına yönelik şiddetle mücadelede SIFIR TOLERANS” vurgusunda bulunuldu.
(Volkan SINAYUÇ)
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