Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
111815
ALTIN
328.150
DOLAR
6.1026
STERLİN
7.9115
EURO
6.8189

“Kadına şiddet” tiyatro sahnesinde

Çorumlu tanınmış oyun yazarı, yönetmen Öğretmen Erdal Şahin’in “Kırık Düşler Konağı” isimli oyunu, TEGV kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul’da sahne alacak.

“Kadına şiddet” tiyatro sahnesinde

Çorumlu tanınmış oyun yazarı, yönetmen Öğretmen Erdal Şahin’in “Kırık Düşler Konağı” isimli oyunu, TEGV kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul’da sahne alacak.

05 Mart 2020 Perşembe 23:10
“Kadına şiddet” tiyatro sahnesinde

Bu yıl 25.yaşını kutlamaya hazırlanan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, kutlamaları bir çok etkinlikle devam ettirmek istiyor. Bu etkinlikler kapsamında Türkiye’nin bir çok şehrinde yapılan etkinliklere Çorum ilini temsilen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çorum Öğrenim Birimi de 9 Mart 2020 Pazartesi akşamı İstanbul Duru Tiyatro Salonu’nda sergileyeceği “Kırık Düşler Konağı” isimli oyunla katılım sağlayacak.

Çorumlu oyun yazarı ve yönetmen Erdal Şahin, kadına yönelik şiddeti, çocuk gelinleri ve kadını tahakkümü altına almak isteyen erkek egemen yapıyı yansıtan oyunun TEGV etkinlikleri içinde yer almasının gurur verici olduğunu ve Çorum için önem arz ettiğini söyledi.

Sahne amirliğini Emre Çimen’in yürüttüğü “Kırık Düşler Konağı” isimli oyunda TEGV gönüllülerinden Damla Kükrer, Serpil Çetin, Esra Daldal, Züleyha Sönmez, Filiz Şahin, Nurdane Boyraz, Songül Bıyıkoğlu, Miray Öztürk, Tülay Demirbaş ve Süriye Turgut rol alıyor.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Kadınımız, hayatın her safhasında etkin olmalı”
“Kadınımız, hayatın her safhasında etkin olmalı”
Kenan Yaşar’dan kadın hak ve hukuku konusunda tam destek
Kenan Yaşar’dan kadın hak ve hukuku konusunda tam destek
CHP İl Başkanı Tahtasız: “Susmuyoruz”
CHP İl Başkanı Tahtasız: “Susmuyoruz”
Ayvazoğlu’nun jesti
Ayvazoğlu’nun jesti
Keyifli zamanlar için keyifli mekânlar
Keyifli zamanlar için keyifli mekânlar
Maratonda ilk Çorumlu kadın
Maratonda ilk Çorumlu kadın

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim