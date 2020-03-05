“Kadına şiddet” tiyatro sahnesinde

Bu yıl 25.yaşını kutlamaya hazırlanan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, kutlamaları bir çok etkinlikle devam ettirmek istiyor. Bu etkinlikler kapsamında Türkiye’nin bir çok şehrinde yapılan etkinliklere Çorum ilini temsilen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çorum Öğrenim Birimi de 9 Mart 2020 Pazartesi akşamı İstanbul Duru Tiyatro Salonu’nda sergileyeceği “Kırık Düşler Konağı” isimli oyunla katılım sağlayacak.

Çorumlu oyun yazarı ve yönetmen Erdal Şahin, kadına yönelik şiddeti, çocuk gelinleri ve kadını tahakkümü altına almak isteyen erkek egemen yapıyı yansıtan oyunun TEGV etkinlikleri içinde yer almasının gurur verici olduğunu ve Çorum için önem arz ettiğini söyledi.

Sahne amirliğini Emre Çimen’in yürüttüğü “Kırık Düşler Konağı” isimli oyunda TEGV gönüllülerinden Damla Kükrer, Serpil Çetin, Esra Daldal, Züleyha Sönmez, Filiz Şahin, Nurdane Boyraz, Songül Bıyıkoğlu, Miray Öztürk, Tülay Demirbaş ve Süriye Turgut rol alıyor.

(Volkan SINAYUÇ)