“Kadına şiddet derhal son bulmalı”

Parti binasında Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda yapılan basın açıklamasına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Kadın Kolları Üyeleri katıldı.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın açılış konuşmasının ardından İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın birer konuşma yaparak kadınların yalnız olmadığını, kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin son bulması için mücadeleye devam edeceklerini bildirdiler.

İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “Erkek egemen sistemi hayatlarımızdan atana kadar, eşitlikçi ve özgür bir dünya kurana kadar da kadın cinayetlerinin politik olduğunu haykırmaya devam edeceğiz. Kadınlarımız asla yalnız değildir” dedi.

Anar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Koronavirüs salgınıyla birlikte kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri hız kazandı.

Sağlık sistemine aşırı yüklenmenin yanı sıra, acil sayılmayan davaların askıya alınması, adalet sisteminin ve sosyal servislerin görevlerini uygulamada gecikmesi ve sosyal mesafenin getirdiği diğer engeller ile kadınlar için yapılacak yardım ve yönlendirmeler daha da zorlaştı.

Erkek egemen sistemi hayatlarımızdan atana kadar, eşitlikçi ve özgür bir dünya kurana kadar da kadın cinayetlerinin politik olduğunu haykırmaya devam edeceğiz. Kadınlarımız asla yalnız değildir.”

Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın ise konuşmasında; geçtiğimiz Nisan ayında 20, Mayıs ayında 21 kadının cinayete kurban gittiğini ifade ederek, “Hiçbir kadının saçının teli zarar görmeyene kadar, tam eşitlik sağlanana kadar meydanlarda olmaya devam edeceğiz!! Bu memlekette özgür ve eşit yaşayacağımız, emeğin sömürülmediği şehirleri inşa edeceğiz” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)