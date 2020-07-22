“Kadın ve çocukların ahı üzerinizde olacak”

Pınar Gültekin’in insanlık dışı bir cinayete kurban gitmesinin kendilerini üzdüğünü ve derinden yaraladığını dile getiren Zehra Işık, “Pınar Gültekin cinayeti ve bitmek bilmeyen şiddet ve istismar mevcut hükümetin basiretsiz yönetiminden kaynaklanmaktadır” dedi.

“Bir adam sokak ortasında çocuğunun yanında boşanmış olduğu karısının boğazını bıçakla kesme cesaretinde bulunuyor. Ve yoldan geçenler adete karnaval yeri gibi seyrediyor” diye konuşan İYİ Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Işık sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınlar son 18 yılda adete ikinci plana atılmış. Olsalar da olur olmasalar da olur gözüyle görülmektedir. Kuldan anladık korkmuyorsunuz Yaradan' damı korkmuyorsunuz bakınız tabloya şimdi. Son bir kaç yıldan örnek vermek gerekirse 2015 yılında kadın cinayeti 303 tür.2016 yılında 328 ve 2017 yılında 409 kadın katledildi. 2018 yılında 440 ve 2019’da 474 kadın cinayeti olmuştur. Bu ülkede kadınlarımıza çocuklarımıza sahip çıkamaz hale geldik yazıktır günahtır efendiler. Peygamber efendimizin vasiyetidir bizlere. Cennet anaların ayakları altındadır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bu ülkenin kadınlarına sahip çıkamadığınız sürece değil 18 yıl değil 48 yılda hükümette kalsanız istismara uğrayan cinayet kurbanı olan kadınların ve çocukların ahı üzerinizde olacaktır” açıklamalarında bulundu.

(Haber Merkezi)