“Kadın sığınma evi için neden çalışma yapılmıyor”

Konuşmasına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihçesinden alıntılar yaparak başlayan Semiz, 8 Mart’ın dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gün olduğunu belirterek, “Artık 8 Mart ikincil bir cinsiyetin toplumdaki yerini bulma mücadelesi değil toplumun yansana ikincil muamelesi yapanlara utancını hatırlatma, cehaletlerini fark etmeleri için fırsat sunma günüdür” dedi.

Çorum’da kadına yönelik şiddetin, çocuk istismarının ve kadın cinayetlerinin artış gösterdiğini kaydeden Semiz, “5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesine göre büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Çorum'un 2020 yılı itibariyle merkez nüfusunun 299 315.olduğu göz önünde bulundurulduğunda en az 3 sığınma evi ihtiyacı olduğu açıktır. Belediye bu yükümlülüğünü hiçbir şekilde yerine getirmezken, Çorum'daki tek sığınma evi de Bakanlığa aittir ve yalnızca 20 kişi kapasitelidir. Kaldı ki pandemi surecinde ev içi şiddetinin arttığı istatiksel olarak ortadayken sığınma evi kapasitesi sınırlıyken bu süreçte başvuru yapan kadınlara nasıl yardımcı oluyorsunuz, kadınların güvencesini nasıl sağlıyorsunuz?” dedi.

2 sene önce öneride bulunduğu sığınma evi açma talebini yineleyen Semiz, Çorum Kadın Meclisi ve Çorum Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile CHP Kadın Kolları’nın da bu konuda bir çalışma başlatacağını bildirdi.