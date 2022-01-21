Kadın muhasebecilerin dayanışması
Çorum’da işletmelerde çalışan kadın muhasebeciler; muhasebe mesleğindeki yeni gelişmeleri takip etmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, kadın muhasebecilerin sorunlarını ve önerilerini görüşmek amacıyla ayda bir defa toplanmaya karar verdi.
Güncel 21.01.2022, 23:20
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Toplantıların ilki, önceki gün 21 işletmenin 35 kadın muhasebe temsilcisiyle Lila Pastanesinde, Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç’ın öncülüğünde gerçekleştirildi.
Toplantıda Çorum’da faaliyette bulunan işletmelerin muhasebe departmanlarında görev yapan kadın muhasebe çalışanları ve yöneticileri, öncelikle tanıştılar. Daha sonra bilgi paylaşımı sağlayarak işletmelere daha faydalı olmak amacıyla fikirlerini açıkladılar.
Kadın muhasebe yönetici ve çalışanları, hem işletmelerde oluşan sorunları daha hızlı çözmek, çalışmış oldukları işletmelere azami katkıyı sağlamak, hem de kadınların sosyal dayanışmasını güçlendirmek amacıyla iş birliği içinde olmaya karar verdiler. (Haber Merkezi)
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