Kadın kooperatiflerine destek

Çorum’un her alanda gelişmesi, kalkınması ve devletin sunduğu imkanlardan yararlanması konusunda yoğun bir çalışma yürüten Ceylan, kendisine iletilen Kooperatif Proje Destek Yönetmenliğine dayanılarak KOOP-DER programından da Çorum’da faaliyet gösteren kooperatiflerin yararlanması için girişimlerde bulundu.

Yönetmelik uyarınca KOOP-DER programı hazırlandığını ve bir süre önce de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olan bir süre önce Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, projenin Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

Programdan faydalanmak için Çorum’da 3 kooperatifin proje hazırlandığını ifade eden Ahmet Sami Ceylan, Ticaret İl Müdürlüğü’nce yürütülen proje kapsamında S.S. Çorum Zerafet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S. S. Çorum Mavi Umutlar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ve Sungurlu Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi’nin projelerine destek sağlandığını kaydetti.

S.S. Çorum Zerafet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin 149 bin 900 TL hibe desteği aldığını bildiren Ceylan, 2021 yılında S. S. Çorum Mavi Umutlar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’ne de 149 bin 996 TL Makine/Ekipman Alımı, 30 bin TL ise personel istihdamı desteği sağlandığını belirtti.

Sungurlu Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi’nin ise projeden 105 bin TL Makine/Ekipman Alımı hibe desteği aldığını söyleyen Milletvekili Ceylan, 3 kooperatife sağlanan toplam hibe desteğinin ise 434 bin 896 TL olduğunu açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

