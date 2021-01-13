“Kadın İçin Para Psikolojisi”ne başvurular başladı

Eğitim ve psikolojik destek programının Zomm konferans yöntemi ile PDR alanında uzman akademisyenler, insan kaynakları ve iş geliştirme uzmanları tarafından verileceğini söyleyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, 1-28 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa 50 kadın esnaf ile başlayacaklarını ve ihtiyaç dahilinde bu süreyi uzatabileceklerini kaydetti.

Başkan Gür, “Yaklaşık 10 aydır, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yoğun ve zorlayıcı bir süreç olan Kovid-19 ile mücadele ediyoruz. Pandeminin sağlık koşullarımıza yarattığı tehdit ile birlikte özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnafımız, iş ve işletmelerinde finansal durgunluk yaşıyorlar.

Finansal koşullar da dikkate alındığında, kaygı ve endişe seviyelerimizdeki artış, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı da tehdit eder noktaya ulaştı. Öncelikle kadın esnafımıza, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanları ve akademisyenler tarafından verilecek destek sayesinde, psikolojik dayanıklılığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türk PDR Derneği Çorum Temsilciliği ve Çorum İş Kadınları Derneği paydaşlığında yürütülecek projemize katılmak isteyen kadın esnaf ve sanatkarlarımızın www.corumiskad.org.tr’den başvuru formlarını doldurarak bize ulaşmalarını rica ederiz” dedi. (Haber Merkezi)