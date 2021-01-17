“Kadın İçin Aş” Projesi’nin eğitim çalışmaları tamamlandı

3 Kasım 2020 tarihin de başlayıp, 25 Aralık 2020 tarihine kadar devam eden, toplamda 60 saat süren eğitimlerle projede hedeflenen eğitimler tamamlanmış oldu.

Begüm Yetişir, Acun Erkuloğlu, Ezgi Uzgel, Ebru Alpaşar, Eylem Akın, Ayşegül Etki tarafından verilen eğitimlerde, “Zaman Yönetimi”, “Kurban Psikolojisini Nasıl Yenerim?”, “Adım Adım Hedeflere Ulaşma”, “Ruhsal Rehberlik

“, “2021’ de Sizi Neler Bekliyor?”, “Büyükler için Uykudan Önce Hikayeler”, “Yaratıcı Yazarlık”, “Bilinçli Farkındalık”, “Yüklerden Kurtulmak” gibi fark yaratan konular işlendi.

Katılımcılar, son derse kadar ilgiyle takip ettikleri eğitim süreci sonunda, sertifika almaya hak kazandılar. 22 katılımcının eğitim belgesini alacağı sertifika töreni, pandemi sebebiyle ileriki bir tarihe ertelendi.

İŞKAD yönetiminden yapılan açıklamada, proje hedefleri olan;

· Kurumsal kapasite ve örgütlenme yeteneğini güçlendirmek,

· Ekonomi ve kadın çalışmalarına duyarlı STK’lar, işletmeler, kamu kuruluşları arasında güç birliği oluşturmak,

· Kadınların da içinde olduğu, yönetişim kavramını bilinir kılmak,

· Ağ kurma faaliyetleri ile, Çorum’un tarihi ve ekonomik değerleri konusunda bilinirlik ve farkındalığı arttırarak, ortak çalışmalar yapmak şeklindeki konuların ve yol haritalarının kamuoyu ile paylaşıldığı vurgulanarak şövyle denildi:

“Hedefimiz proje kapsamında, 50.000 kişiye ulaşabilmekti. Şu ana kadar farklı mecralarda 41.000 kişiye projemizi anlattık, 583 kişiye konferans verdik, 22 kişinin eğitimini tamamladık ve Can Atilla’dan, ‘Puduhepa Operası’ sözü aldık. Kadın esnafımıza ‘Para-Psikoloji’ üzerine destek programı hayata geçirdik.”

DİJİTAL KONFERANSLARDA ÇORUM İŞKAD…

DURMUŞ ÜMMET

(Eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 2003 senesinde tamamlayan Ümmet Durmuş, A.B.D.'de yüksek lisans (2007) ve doktora eğitimlerini (2012) tamamlamış. 2004’de Marmara Üniversitesi'nde Araştırma görevlisi, 2012’de Öğretim Görevlisi Dr. Olarak, 2017’de Doçent kadrosuna atandı. Halen aynı bölümde, lisans ve lisansüstü dersler yürütmekte, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmekte ve bölüm başkan yardımcısı olarak çalışmaktadır. )

Zor zamanlardan geçiyoruz. Küresel salgınla yüz yüzeyiz. Ekonomik değerler sürekli rota değiştiriyor. Çocuklarımız evde, eğitim evde, veliler bam teli, büyüklerimiz kapı dışarı çıkamıyor. Son olarak sokağa çıkma yasağı, gündemimiz de… Bu süreçte bizlere ne tavsiye edersiniz, dedik. Hocamızın vermiş olduğu bilgiler katılımcılara, süreci daha rahat atlatabilmeleri açısından, yol gösterici oldu. Eğitiminin takibinde, “Kadın için Aş” projesinde de vurguladığımız, ortak çalışma kültürüyle, Türk PDR derneği, ÇESOP ve İşkad ile paydaş, bir destek projesi hayata geçirdik.

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DOÇ.DR. SELİN SAYEK BÖKE

(Doç.Dr. Selin Sayek Böke, sırasıyla Çankaya İlkokulu'ndan, 1989'da TED Ankara Koleji'nden, 1993'te de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1999 yılına kadar Duke Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı.2003'te Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.2010 yılında ise doçent oldu.

2014'te CHP Parti Meclisi'ne seçildi. 2015’te Türkiye genel seçimlerin de milletvekili oldu ve TBMM'ye girdi. Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü yaptı. 2020'de CHP Genel Sekreteri görevine getirildi.

2020 itibarıyla Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Avrupa Sosyal Şartı Alt Komitesi Başkanıdır. Böke, bu göreve gelen ilk Türk parlamenter oldu.)

Anne, eğitimci, ekonomist ve siyasetçi kimlikleriyle kadın olmak üzerine yapılan söyleşide kadının gücünü bir kere daha gördük. Ekonomide ve siyasette, bütün yönetişim mecralarında kadınların etkin olması, fikri katılımcılarda motivasyon yarattı. Selin Saye Böke’nin kurduğu, “Kadın, kadının kurdu değil, kadın, kadının yurdudur. ” cümlesi herkese ders niteliğindeydi.

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DOÇ.DR. ITIR TARI CÖMERT

(Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. Aile ve Çift Terapist, Co- Psikodramatist ve Grup Terapisti, psikoterapist. Uluslararası ve ulusal birçok makalesi ve kongrelerde sunumları bulunmaktadır. Çeşitli kitap bölüm yazarlıklarının yanı sıra, Judith S. Beck’in “Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri ve Ötesi” isimli kitabını Türkçe ’ye çevirmiştir. Çalışma alanlarından biri spor ve performans psikolojisidir. Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Bakanlıklar ve konsolosluklar ile beraber pek çok kuruma proje danışmanlığı, proje yöneticiliği ve proje eğiticiliği yapmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Değerlendirme ve Sınıflandırma Alt Kurulu’nda asil üye olarak görev yapmaktadır. Psikoloji Akademisi’nin kurucusudur.)

Modern ebeveynlik üzerine konferans veren hocamız, katılımcıları bilgilendirdi. Büyük ilgiyle son ana kadar izlenen Cömert, sorulara cevap vererek katılımcılara destek oldu. Sağlıklı bireyler yetiştirmek, sağlıklı toplumları oluşturur. Çocuğu için en iyiyi isteyen ve başaran kadının, motivasyonu güçlenir. Güçlenen kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

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EZGİ UZGEL

“Benim bir misyonum olmalı düşüncesi, daha okula başlamadan başlamıştı” diyen Uzge, alanında başarılı bir yazar. Almanya'da, çocuk olimpiyatlarında 5.’lik elde ederek Türk gazetelerinde Türkiye'nin gururu oldu. Türkiye'de işletme ve felsefe olmak üzere iki üniversite bitirdi. Almanya, Hindistan, Çin, ve Brezilya’da farklı ilgi alanlarında eğitim aldı. Kurduğu ezoterik felsefe okulunda, 18 yıl felsefe psikoloji dersleri verdi. Yurtiçinde, yurtdışında şirketler, belediyeler, okullar ve sivil toplum kuruluşlarında sayısız seminerler vermiştir.

Başarıya giden yolda, hedef belirlemenin, kaynak yaratmanın, kazancın iktisadi kullanım alanını belirlemenin önemi üzerine duran Uzgel, yatırım ve günlük hedefler üzerine bilgilendirme yaptı. Eğitim, Hedefim nedir? Stratejik Planım nedir? Motivasyon eksikliğimizin kaynağı nedir? Ne istiyorum? Kendimizi nasıl sabote ediyoruz? Sorularına cevap niteliğindeydi.

Kadın esnafımıza, Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanları ve akademisyenler tarafından verilecek destek sayesinde, psikolojik dayanıklılığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. ÇESOB, Türk PDR Derneği, ve Çorumİşkad paydaşlığında yürütülecek projemize, şimdilik 50 katılımcı faydalanacak. (Haber Merkezi)