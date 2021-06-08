Kadın girişimcilerle sohbet

Çorum’da sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcüsü Gamze Taşcıer, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda kadın girişimcilerle değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı.

Milletvekili Gamze Taşçıer ile CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindeki heyet, TOBB İl KGK İcra Komitesi Başkanı Zeynep Yarımca ve İcra Kurulu üyelerini ziyaret ettiler. (Haber Merkezi)

