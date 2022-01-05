Kadın Girişimciler’in ziyareti
Güncel 05.01.2022, 19:03
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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Genel Sekreter Yardımcısı Şule Akkese, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, yardımcıları Şube Bilge ve Gönül Özdilli, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a nezaket ziyaretinde bulundular. (Haber Merkezi)
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