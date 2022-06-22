“Kadın düşmanlarına cesaret veriliyor”

Kadın katilleri için verilen bu kararların sokakta gezen diğer potansiyel katillere ve kadın düşmanlarına cesaret verdiğini kaydeden Doğan, “13 duruşmadır adaletin işlemesi için hiçbir adım atılmadığını bizler, her duruşmada adliyenin önünden ayrılmayan kadınlar olarak takip ettik. Pınar katledildiğinden itibaren yandaş medya ve iktidarın kadın düşmanı şakşakçıları Pınar’ı yaşamını, özel yaşamını didik didik etti, katildense Pınar’ın hayatı sorgulandı. Hâkimin tavırları başından beri yanlıydı. Nitekim katil bundan güç alarak ‘İstanbul Sözleşmesi iyi ki kaldırıldı, vicdanım rahat’ gibi sözleri pişkince sarf edebildi” dedi.

İki yıldır tüm duruşmalarda adli tıp raporlarında doğrulanan kanıtlara rağmen katile ve ailesine zaman kazandırıldığını ve Pınar’a türlü iftiralar atıldığını söyleyen Doğan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Kadınlar olarak katledilen bir kadının itibarının bu denli zedelenmeye çalışılmasına asla izin vermedik, izin vermiyoruz.

Bugün katil Cemal Metin Avcı’ya verilen 23 yıllık hapis cezası, katile delilleri karartmada yardım eden aile üyelerinin beraatı biz kadınlara yöneltilen bütünlüklü saldırıların bir aşamasıdır. Kadınların sokağa çıkmaması, hayatlarına dair karar vermemesi için devlet, iktidar, yargı yoluyla kadınlar hizaya çekilmek isteniyor. Sanılıyor ki bu kararlar karşısında biz kadınlar bir köşeye çekilip öldürülmeyi bekleyeceğiz! Bir kez daha söylüyoruz, kadın katilleri için verdiğiniz ödül gibi cezaları vermeye devam edemeyeceksiniz.

Katillere caydırıcı, cezalandırıcı, gerçek cezalar vermek zorundasınız. Bizim yaşamlarımız sizin adliye salonlarınızdan çıkan eril kararlara, kadın düşmanı cezalara kalmadı, kalmayacak.

Kadınlara yapılan her türlü şiddete karşı da sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Biz kadınlar eşit güvenilir insanca bir yaşam talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Erkek adalet değil, gerçek adaleti istiyoruz.

Yasta değil isyandayız, bir kişi daha eksilmeyene, kadınlar için adalet sağlanana kadar mücadelemizden vazgeçmiyoruz.” (Haber Merkezi)

