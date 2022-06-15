Kadın dergisi İlvanlım Vali Çiftçi’ye sunuldu
Çorum Belediyesi tarafından çıkarılmaya başlanan ilk kadın dergisi İlvanlım’ın 1. sayısı Velipaşa Konağı Sorumlusu Sibel Aksungur ve Derginin Editörü Banu Özdil Yücel tarafından Vali Mustafa Çiftçi’ye sunuldu. Vali Çiftçi, Sibel Aksungur ve Banu Özdil Yücel’i kutlayarak, derginin uzun ömürlü olmasını diledi. (Haber Merkezi)
Güncel 15.06.2022, 20:04
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