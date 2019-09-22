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“Kadın değersizleştirilmek isteniyor”

Çorum Barosu ve Çorum Kadın Meclisi tarafından düzenlenen “Kadın Cinayetlerini Durdurmak İçin Ne Yapmalı?” konulu toplandı Çorum Barosu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Kadın değersizleştirilmek isteniyor”

Çorum Barosu ve Çorum Kadın Meclisi tarafından düzenlenen “Kadın Cinayetlerini Durdurmak İçin Ne Yapmalı?” konulu toplandı Çorum Barosu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

22 Eylül 2019 Pazar 21:30
“Kadın değersizleştirilmek isteniyor”

Çorum Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Lale Koldaş ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformlu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıya çok sayıda avukat katıldı.

Toplantıda İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı koruma kanunu ile Türkiye’de kadın mücadelesi konusunda bilgiler verildi.

Kadına yönelik şiddetin azalmak yerine arttığına dikkat çeken Av. Lale Koldaş, bu şiddetin giderek cinayete dönüştüğünü vurguladı. Cinsiyetten önce herkesin insan olduğunu belirten Av. Lale Koldaş, düzenlemelere rağmen şiddetin artmasının toplumsal algıdaki sorunlara işaret olduğunu kaydetti. Kadının sürekli asalakmış ve ekonomik olarak tırnaklarını geçirmiş bir türe çevrilmeye çalışıldığını dile getiren Av. Koldaş, amacın kadını değersizleştirmek olduğunu bu nedenle cinayetlerin önünün kesilemediğini vurguladı.

Gülsüm Kav ise konuşmasında Ülkede bir şiddet araştırması bulunmadığını belirterek kadınların herhangi bir şiddete uğrama oranının %36 olduğunu ifade etti. Kav, şiddete karşı bir çözüm bulunamadığını ve Emine Bulut olayının da bu çözümsüzlüğün bir göstergesi olduğunu dile getirdi. (Erkan BAYATLI)

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