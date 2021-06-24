Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “Antalya Diplomasi Forumu” ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Antalya Diplomasi Forumu, 3 gün boyunca yoğun bir düşünce maratonuna sahne oldu.

Uluslar arası toplumun nabzı Forum vesilesiyle Antalya’da attı. Liderler, bakanlar çok sayıda ikili görüşmeler gerçekleştirdiler.

Foruma 11 Devlet ve Hükümet Başkanı, 45 Dışişleri Bakanı ve Bakan seviyesinde konuk katıldı. Bu, dünyadaki her 5 Dışişleri Bakanından 1’inin burada olduğu anlamına geliyor.

Forum, ana teması ‘Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar’a uygun şekilde başından beri hep yenilikler getirdi.

Tarihte ilk yazılı anlaşma olan Kadeş’ten günümüze uzanan bir Diplomasi Tüneli oluşturduk.

Dünyaca ünlü Fotoğrafçı Ara Güler ve Ressam Osman Hamdi Beyin fotoğraflarından bir dijital sergi yaptık.

Toplantılarımızı, medeniyetlerin kesişme noktası olan Akdeniz’in kalbinde, güzel Antalyamızda gerçekleştirdik.

Salgın döneminin ilk ve en büyük uluslar arası etkinliklerinden biri oldu. İleride bu çaptaki etkinliklere model olacağını düşünüyorum.

Antalya Diplomasi Forumu’nu geleneksel bir platform haline dönüştüreceğiz. Gerek fiziki gerek sanal ortamda diplomasiye yön verenleri bir araya getirmeyi sürdüreceğiz.

Antalya Diplomasi Forumu’nun uluslar arası alandaki sorunlara yaratıcı çözüm arayan herkesin yer alabileceği bir çatı olmasını temenni ediyoruz.”

