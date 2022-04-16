Kadeş Satranç Takımı Müze’deki yerini aldı

Teslim törerine, Nurus Şirketler Grubu Başkanı Akın Gökyay ve eşi Birten Gökyay katıldı.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, bu satranç takımı ile, Anadolu topraklarında barışa atılan ilk imzanın mesajını tüm dünyaya yayacaklarını belirterek, Gökyay Vakfı yönetiminin, satranç takımının teslimi sırasında gösterdikleri ilgi ve özen için teşekkür borçlu olduklarını söyledi.

Alper Bilan, satranç takımını hazırlarken birlikte çalıştıkları Prof.Dr. Tayfun Yıldırım, Erdem Altun ve Hüsna Dişbudak’a, Vakıf 19 Mütevelli Heyeti’ne, programa katılan Satranç Federasyonu Başkan Yardımcısı, hemşerimiz Fatih Maden’e ve Satranç Federasyonu Genel Sekreterine, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Başkanı Bekir Ödemiş’e ayrıca teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

