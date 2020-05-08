“Kadeş projesiyle Çorum tanıtılacak”

Bu fikri, Ankara Devlet Opera ve Balesi Baş Şefi, konservatuvar hocası ve opera bestecisi Bujor Hoinic ile birlikte olgunlaştırdıklarını belirten Alper Bilan, böylesine düzeyli bir sanatsal etkinlikle, Çorum’u ülkeye ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını, Türkiye’nin önemli bestecilerinden biriyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. (Haber Merkezi)