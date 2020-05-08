Bu fikri, Ankara Devlet Opera ve Balesi Baş Şefi, konservatuvar hocası ve opera bestecisi Bujor Hoinic ile birlikte olgunlaştırdıklarını belirten Alper Bilan, böylesine düzeyli bir sanatsal etkinlikle, Çorum’u ülkeye ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını, Türkiye’nin önemli bestecilerinden biriyle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. (Haber Merkezi)
“Kadeş projesiyle Çorum tanıtılacak”
Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, fikri temelleri yıllar önce atılan, bir Hitit Kralı’nın hayatının işleneceği “Kadeş” projesinin, karantina döneminin ardından hız kazanacağını, arkeolojik ve filolojik belgelere dayalı bir metnin, opera, müzikal ya da tiyatral olarak ortaya konulacağını söyledi.
08 Mayıs 2020 Cuma 00:44