Kadeş, Karadeniz ezgileriyle şenlendi

Kadeş Barış Meydanı’nda ünlü sanatçıları Çorum ile buluşturan Çorum Belediyesi, geçtiğimiz Cumartesi günü de Grup İmera konseri düzenledi.

Karadeniz müziğinin sevilen ekibi Grup İmera, birbirinden güzel şarkılarla Çorumlulara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Üniversite sınavı nedeniyle iki saat öne çekilerek saat 19.00’da izleyiciyle buluşan İmera konserini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve diğer Belediye yetkilileri de izledi.

(Haber Merkezi)

