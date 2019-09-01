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Kadeş Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Çorum Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği “Kadeş Çocuk Şenliği”, renkli görüntülere sahne oldu.

Kadeş Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Çorum Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği “Kadeş Çocuk Şenliği”, renkli görüntülere sahne oldu.

01 Eylül 2019 Pazar 23:45
Kadeş Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Çorum Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği “Kadeş Çocuk Şenliği”, renkli görüntülere sahne oldu.

30 Ağustos Cuma günü başlayan ve 4 gün süren Kadeş Çocuk Şenliği adı altında düzenlenen etkinlik, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Şenliğine katılan minikler, jonglör, kukla, illüzyon, animasyon gösterilerinin yanı sıra balon katlama, oyun parkı, ebru atölyesi, origami atölyesi ve uçurtma atölyesiyle doyasıya eğlendiler. Çocuklara ayrıca pamuk şeker ikramı yapıldı.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen çocuk şenliğinde miniklerle bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Çocuklarımıza en çok da tebessüm, mutluluk ve gülümseme yakışıyor. Tüm çabamız bunu temin içindir” dedi. (Emre URAL)

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