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Kadeş Barış Meydanı’nda ilk cuma namazı

Çorum’da bu hafta Cuma Namazı İl Müftülüğü’nce belirlenen cami, mescid ve diğer alanlarda eda edildi. Bu hafta ilk kez Kadeş Barış Meydanı'nda da namaz kılındı.

Güncel 05.06.2020, 14:45
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Cemaat sosyal mesafe kuralları çerçevesinde saf tuttu. Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekillerinden Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın cemaatle birlikte namaz kıldı.

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