Kadeş Barış Meydanı’nda “açık hava sinema günleri” 

Çorum halkı bu yılda açık havada sinema keyfi yaşayacak. Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava yaz sinemaları bugün başlayacak. Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikte her akşam farklı bir film açık havada izleyicisiyle buluşacak.

Üç gün sürecek açık hava sinema günleri etkinliklerinde 24 Haziran 2022 Cuma “Suveyda”, 25 Haziran 2022 Cumartesi “İyi ki Varsın Eren” ve 26 Haziran 2022 Pazar günü ise “Adanış Kutsal Dava” filmleri Çorumlularla buluşacak. Her akşam saat 21.00’de başlayacak sinema etkinliği sırasında vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır ikram edilecek.

(Volkan SINAYUÇ)