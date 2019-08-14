“Kadeş Barış Meydanı” Çorum’a prestij katacak

Şehir merkezinde açılan meydana Çorum Haber Genel Müdürü Sayın Mehmet Yolyapar’ın önerisi, kamuoyunun desteği ve Çorum Belediye Meclisinin aldığı kararla Kadeş Barış Meydanı ismi verilmesinin kararlaştırılmış olması Çorum için çok önemli bir adımdır. Bu bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir.

Bir yıl öncesinde Vakıf 19 olarak bu meydana Hitit Çeşmesi yapılmasının iyi olabileceğini dile getirmiştik. Bu önerimizin üzerinde çalışarak bu düşüncemizi bir projeye dönüştürdük. Çok değerli profesörler ve mimarlar ile birlikte yaptığımız çalışmalar sonrasında ortaya bir taslak çıktı.

Türk Japon Vakfı Başkanı ile Sayın Valimizi ziyaretimizde Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye bu proje taslağından çok yüzeysel şekilde bahsettim. Eylül ayı sonuna doğru veya ekim ayı içerisinde Vakıf 19 Yönetim Kurulu üyeleri, bazı bürokratlarımız ve iş adamlarımızla birlikte Çorum’da bazı nezaket ziyaretleri yapmayı planlıyoruz. Eğer kamuoyunda bu önerimiz ilgi görürse bizler bu taslağı ilgililerle paylaşmaya ve anlatmaya hazırız.

Şayet böyle bir proje ile bu meydanda Hitit figürlerinin bulunduğu ve Kadeş Barış Antlaşmasının işlendiği bir yaşam ve eğlence alanı oluşturulabilirse bir cazibe merkezi haline getireceğimiz bu meydanla kent yaşamına ve turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlayabiliriz.

Bu projeye herkes gönüllü olarak destek vermektedir. Vakıf 19 büyük bir özveri ile bu çalışmaların koordinesini sağlamaktadır.

Tüm Çorumluların geçmiş kurban bayramını kutluyor sevgi ve saygılar sunuyorum.