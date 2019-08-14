Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 30°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99405
ALTIN
273.163
DOLAR
5.4820
STERLİN
6.7509
EURO
6.1365

“Kadeş Barış Meydanı” Çorum’a prestij katacak

Çorum son dönemde köy, kasaba, diğer iller ve diğer ülkelerden göç almakta, bu göçler şehir dokusu ve kültürü üzerinde bazı olumsuzluklara sebep olmaktadır. Çorum İli prestijli bir projeye imza atmak zorundadır.

“Kadeş Barış Meydanı” Çorum’a prestij katacak

Çorum son dönemde köy, kasaba, diğer iller ve diğer ülkelerden göç almakta, bu göçler şehir dokusu ve kültürü üzerinde bazı olumsuzluklara sebep olmaktadır. Çorum İli prestijli bir projeye imza atmak zorundadır.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:41
“Kadeş Barış Meydanı” Çorum’a prestij katacak

Şehir merkezinde açılan meydana Çorum Haber Genel Müdürü Sayın Mehmet Yolyapar’ın önerisi, kamuoyunun desteği ve Çorum Belediye Meclisinin aldığı kararla Kadeş Barış Meydanı ismi verilmesinin kararlaştırılmış olması Çorum için çok önemli bir adımdır. Bu bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir.

Bir yıl öncesinde Vakıf 19 olarak bu meydana Hitit Çeşmesi yapılmasının iyi olabileceğini dile getirmiştik. Bu önerimizin üzerinde çalışarak bu düşüncemizi bir projeye dönüştürdük. Çok değerli profesörler ve mimarlar ile birlikte yaptığımız çalışmalar sonrasında ortaya bir taslak çıktı.

Türk Japon Vakfı Başkanı ile Sayın Valimizi ziyaretimizde Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye bu proje taslağından çok yüzeysel şekilde bahsettim. Eylül ayı sonuna doğru veya ekim ayı içerisinde Vakıf 19 Yönetim Kurulu üyeleri, bazı bürokratlarımız ve iş adamlarımızla birlikte Çorum’da bazı nezaket ziyaretleri yapmayı planlıyoruz. Eğer kamuoyunda bu önerimiz ilgi görürse bizler bu taslağı ilgililerle paylaşmaya ve anlatmaya hazırız.

Şayet böyle bir proje ile bu meydanda Hitit figürlerinin bulunduğu ve Kadeş Barış Antlaşmasının işlendiği bir yaşam ve eğlence alanı oluşturulabilirse bir cazibe merkezi haline getireceğimiz bu meydanla kent yaşamına ve turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlayabiliriz.

Bu projeye herkes gönüllü olarak destek vermektedir. Vakıf 19 büyük bir özveri ile bu çalışmaların koordinesini sağlamaktadır.

Tüm Çorumluların geçmiş kurban bayramını kutluyor sevgi ve saygılar sunuyorum.

İlgili Haberler
Melisa Gürlek ile Mustafa Özler dünyaevine giriyor
Melisa Gürlek ile Mustafa Özler dünyaevine giriyor
Kitap temizleme makinesi
Kitap temizleme makinesi
Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu
Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu
MHP’liler bayramlaştı
MHP’liler bayramlaştı
Çorumlu İhsan Özkes, Davutoğlu’nun ekibinde
Çorumlu İhsan Özkes, Davutoğlu’nun ekibinde
Camiiler doldu taştı
Camiiler doldu taştı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim