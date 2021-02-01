Kadeş Arabuluculuk Merkezi Adliye karşısına taşındı

Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar 5’inci Sokak No:16/A’daki yeni yerinde hizmete giren Kadeş Arabuluculuk Merkezi’nde Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Ercan Daşdan, Av. Mine Esra Çınar, Av. Murat Günay, Av. Hale Selimoğlu, Av. Fahri Onur Kanmaz, Av.Mustafa Balyaz, Av. Gonca Meroğlu, Av. Manolya Kayiş Duran, Av. Zeynep Demirbaş Balyaz, Av. İslam Çağrı Çağlayan, Av. Neslihan Boyabatlı, Av. Fatma Gülşah Çataroğlu, Av. Bekir Çetin görev yapıyor.

14 uzman arabulucunun yer aldığı merkezdeki avukatlardan Av.Ercan Daşdan ve Av.Hale Selimoğlu ise Arabuluculuk Uygulamaları eğitmeni olarak merkezde görev yapıyor.

Av. Ercan Daşdan, gazetecilere yaptığı açıklamada arabuluculuk sisteminin yasaya girmesi ile birlikte önce İş Hukuku alanında şimdi ise Tüketici ve Ticaret Hukuku alanındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan arabulucuya gitmek zorunlu olduğunu söyledi. Daşdan, “2018 yılında İş Hukuku’nda zorunlu arabuluculuğun yasaya girmesi ile birlikte merkezimiz faaliyetlerine başlamıştır. Kadeş Arabuluculuk Merkezi, arabuluculuğun tanınması, etkin olarak kullanılması amacıyla; hızlı ve pratik çözümler üretmek ve nitelikli hizmet sağlamak amacıyla T.C Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Merkezimiz, Arabuluculuğun temel amacı; gerçek veya tüzel kişilerin aralarındaki ihtilafı yargıya gitmeksizin kendi aralarında karşılıklı konuşarak, tarafsız arabulucunun gözetiminde anlaşmaya varıp sulh olmalarıdır. Arabuluculuk kazan-kazan ilkesi çerçevesinde kaybedenin olmadığı bir çözüm yoludur” dedi.

(Haber Merkezi)