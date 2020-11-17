Kaçarken polis aracına çarptı

Olay, Emek Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi’ni birleştiren Milönü kavşağında meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde 23 yaşındaki Ümit S.’nin kullandığı 55 UA 924 plakalı otomobil, polisin ‘dur’ ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Milönü kavşağında Ümit S. yönetimindeki otomobil, 19 A 4862 plakalı polis otosuna çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Ümit S.’nin ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Ehliyetsiz Ümit S., polis tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.