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Kaçarken polis aracına çarptı

Çorum’da ‘dur’ ihtarına uymayan 23 yaşındaki genç, aracıyla polis otomobiline çarptı.

Güncel 17.11.2020, 13:24 17.11.2020, 14:59
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Olay, Emek Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi’ni birleştiren Milönü kavşağında meydana geldi. İddialara göre,  gece saatlerinde 23 yaşındaki Ümit S.’nin kullandığı 55 UA 924 plakalı otomobil, polisin ‘dur’ ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Milönü kavşağında Ümit S. yönetimindeki otomobil, 19 A 4862 plakalı polis otosuna  çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Ümit S.’nin ehliyetinin bulunmadığı  ortaya çıktı.  Ehliyetsiz Ümit S., polis tarafından  kelepçe takılarak gözaltına alındı.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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