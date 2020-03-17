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Kaçak umrecileri Erzurum Valisi, Çorum’da yakalattı

Erzurum Valisi Okay Memiş, umreden geldikten sonra karantinadan kaçarak Erzurum'a gelmeye çalışan 28 vatandaşı Çorum’da yakalattıklarını söyledi. 

Kaçak umrecileri Erzurum Valisi, Çorum’da yakalattı

Erzurum Valisi Okay Memiş, umreden geldikten sonra karantinadan kaçarak Erzurum'a gelmeye çalışan 28 vatandaşı Çorum’da yakalattıklarını söyledi. 

17 Mart 2020 Salı 12:11
Kaçak umrecileri Erzurum Valisi, Çorum’da yakalattı

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentteki belediye başkanları ve il müdürleri bir araya gelerek Korana virüsü hakkında alınacak tedbirleri değerlendirdi. Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Vali Memiş, Umreden gelen Erzurumlu vatandaşların sırf karantinaya yakalanmamak için özel bir otobüs firmasını kiralayarak kaçak olarak Erzurum'a gelmeye çalıştığını ama Çorum’da yakaladıklarını açıkladı. Memiş, yakalanan Umrecilerin Konya ve Ankara’ya yönlendirildiğini de söyledi. 

"Kaçak göçek gelmeye çalışıyorlar" 
Vali Memiş, umreden gelen vatandaşların mutlaka karantinaya alınmasının gerektiğini ifade ederek, "Umreden gelen 28 vatandaşımız özel bir otobüs firması tutarak Erzurum’a gelmeye çalışırken haber bize geldi. Hemen tedbirimizi alarak o vatandaşlarımızın ilimize gelmesini engelledik. Hemen Konya ve Ankara’daki karantina alanına gönderdik. Yine de kaçak göçek gelenler oluyor. Vatandaşlarımız lütfen bunları bize bildirsinler. Bu vatandaşlarımızın mutlaka karantinaya alınması lazım. Bu kişileri biz tespit edince hemen alıyoruz. Sağlık taramasının ardından riskli olanları hemen karantinaya alıyoruz” dedi. 

(İHA)

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