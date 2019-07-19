Kaçak hobi bahçelerinin yıkımına başlandı

Yapılan açıklamada, Çorum Valiliği’nin birinci sınıf tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmaya müsaade etmeyeceğini, basın vasıtasıyla kamuoyuna daha önce duyurduğu hatırlatıldı.

3194 Sayılı İmar Kanunu’na aykırı olarak yapılan yapılar hakkında İl Encümeni’nce aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca gerekli cezai iş ve işlemlerin uygulandığı belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Merkez İlçe Saray (Ovasaray) Köyü sınırları içerisinde 116 ada 138 parsel, 153 ada 11 parsel ve 154 ada 1 parsel üzerinde mevzuata aykırı olarak yapılan kaçak inşaatlar tespit edilmiş ve bununla ilgili İl Encümeni tarafından idari para cezaları ve yıkım kararları alınmıştır.

Merkez İlçe Saray (Ovasaray) Köyü 116 ada 153 parsel üzerinde, 22/03/2019 tarihinde kaçak yapıldığı tespit edilen tek katlı ahşap yapıya, İl Encümeni’nin 27/03/2019 tarih ve 53 numaralı kararı ile para cezası, 15/05/2019 tarih ve 96 numaralı karar ile de yıkım kararı verilmiştir. İlgilisine yapıyı yıkması için 21/05/2019 tarihinde yazılı bildirimde bulunulmuştur. 17/06/2019 tarihinde yerinde yapılan incelemede, yapının yıkılmadığı tespit edilmiştir. 21/06/2019 tarihli son uyarı yazısında ise, yapının yıkılmadığının tespit edildiği, bu yazının tebliğinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde yıkılmadığı takdirde İl Özel İdaresi tarafından yıkımın gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

09/07/2019 tarihinde yapılan incelemede, yapının yıkılmadığı tespit edilmiş ve 10/07/2019 tarihinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bahse konu kaçak yapı yıkılmıştır.

Merkez İlçe Saray (Ovasaray) Köyü ve diğer köylerimizde bulunan yasadışı hobi bahçeleri ve mevzuata aykırı olarak yapılan ve yapılacak inşaatların idari para cezası ve yıkım işlemleri devam edecektir.” (Haber Merkezi)