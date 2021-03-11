Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son günlerde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil hatlarına yönelik hırsızlığı olaylarını araştıran jandarma ekipleri, akşam saatlerinde Çorum merkez Hacıböy köyü mevkiinde daha önceden tespit edilen 2 zanlıyı kesilen 300 metre uzunluğunda telefon kablosuyla birlikte yakaladı.

Yakılmış telefon kablolarına el koyan jandarma ekipleri 2 zanlıyı gözaltına alırken, zanlıların geçmiş dönemde de benzer 9 ayrı olayı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan zanlıların adliyeye sevk edildikleri, Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalara devam ettiği bildirildi.