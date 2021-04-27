Jeotermal sera yatırımı çağrısı

Bakanlık, jeotermal seracılık alanına yatırım yapmak isteyenlere rehber olması amacıyla bir fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladı.

Rehbere göre, Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan jeotermal enerji kaynakları bakımından dünyada 7'nci, Avrupa'da ise 1'inci sırada yer alıyor. Örtü altı varlığı bakımından da dünyada ilk 4 ülke arasında bulunan Türkiye, Avrupa'da İspanya'nın ardından 2'nci sırada boy gösteriyor.

Tarımsal üretim sürecini yıl içinde daha geniş bir zamana yaymak üzere yapılan örtü altı üretimde en önemli sorun ısıtma olarak görülürken, ısıtma giderleri toplam maliyetin yüzde 80'ine kadar çıkabiliyor. Jeotermal enerjinin tarımsal üretim alanlarında kullanılması, bitkinin ihtiyaç duyduğu sıcaklığı sağlamanın yanında aşırı sıcak dönemler hariç üretimin kesintiye uğramadan yılın her döneminde yapılabilmesine imkan tanıyor. Isıtmanın düzenli yapıldığı seralarda ürün kalitesi artarken hastalık riski de minimize edilmiş oluyor.

Rehberde, sera yatırımlarına sağlanan destekler de yer aldı. Buna göre, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi, bu yatırımlara tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırıyor. Bu yatırımlar, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği ve Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında illere göre değişmekle birlikte yüzde 55-65 oranında hibe desteklerinden yararlandırılıyor.

(AA)

