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Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'ya Çorum daveti

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın daveti üzerine, TürkJapon Vakfı’ndaki 2019 Japonya Festivali’ne katıldı.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'ya Çorum daveti

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın daveti üzerine, TürkJapon Vakfı’ndaki 2019 Japonya Festivali’ne katıldı.

27 Ekim 2019 Pazar 19:29
Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'ya Çorum daveti

Etkinlikte, Berlin Flarmoni Orkestrası sanatçıları ve modern caz müziğinin temsilcileri Japon Aki Takase ve Alman Daniel Erdmann başarılı birer canlı performans sundular.

Büyükelçi Miyajima, Alper Bilan’ın anlattığı “Barış” temalı müzik projesini çok beğendiğini söyledi. Bilan ayrıca, Büyükelçi’yi Çorum’a davet etti.

Türk-Japon Vakfı’nı Ankara’nın kültür hayatına kazandıran eski Bakan Cafer Tayyar Sadıklar’a teşekkür eden Alper Bilan, “Çorum’u marka kent yapmak istiyorsak, sosyal-kültürel ilişkilerimizin kalite standardını yükseltmeliyiz” dedi.

(Haber Merkezi)

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