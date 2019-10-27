Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'ya Çorum daveti

Etkinlikte, Berlin Flarmoni Orkestrası sanatçıları ve modern caz müziğinin temsilcileri Japon Aki Takase ve Alman Daniel Erdmann başarılı birer canlı performans sundular.

Büyükelçi Miyajima, Alper Bilan’ın anlattığı “Barış” temalı müzik projesini çok beğendiğini söyledi. Bilan ayrıca, Büyükelçi’yi Çorum’a davet etti.

Türk-Japon Vakfı’nı Ankara’nın kültür hayatına kazandıran eski Bakan Cafer Tayyar Sadıklar’a teşekkür eden Alper Bilan, “Çorum’u marka kent yapmak istiyorsak, sosyal-kültürel ilişkilerimizin kalite standardını yükseltmeliyiz” dedi.

(Haber Merkezi)