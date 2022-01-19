Jandarmanın tütün kaçakçılarına yönelik operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Jandarmanın kaçak/sahte ve bandrolsüz tütün ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik birçok ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Çorum, Hatay, Eskişehir ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarının kaçak/sahte ve bandrolsüz tütün ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca 1 milyon 167 bin 400 makaron ve 1 ton 50 kilo tütün ele geçirildi.