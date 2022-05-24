Jandarma’nın KADES eğitimleri devam ediyor

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Uğurludağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Jandarma ekipleri, katılımcılara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vererek kadın ve çocuklara, acil bir durum ile karşı karşıya kalmaları durumunda, neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Jandarma olarak halkla ilişkilerde güleryüz, samimiyet ve güven esas alınarak icra ettiğimiz faaliyetlerimize aile içi ve kadına yönelik şiddet olay sayıları sıfıra indirilene kadar devam edilecektir” denildi.