Jandarma’nın 183. yılına kutlama
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorum Teknokent A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut İlgü, OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın ve Teknokent A.Ş. yöneticileri ile, Çorum İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay İlhan Uzunoğlu'nu ziyaret ederek Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümünü kutladı (Haber Merkezi)
Güncel 17.06.2022, 19:43
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