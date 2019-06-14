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Jandarma’nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. 

Jandarma’nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. 

14 Haziran 2019 Cuma 14:35
Jandarma’nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. 
Törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını belirterek, Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak milletin kendilerine olan bu teveccühün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlığında olduklarını vurguladı. 


Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olan Jandarma’nın kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkenin her noktasında gece-gündüz, soğuk-sıcak, yağmur-çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu bundan sonra da olmaya devam edeceğini dile getiren Alb. Başbuğ, “Kahramanca, canı pahasına her türlü zor şartlarda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı, milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve ve heyecanla görev yapan Jandarma, Atatürk ilke inkılaplarının ışığında hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşların hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde halkımızla bütünleşerek hizmet vermeye devam edecektir” dedi. 
Törene Emniyet Müdürü Murat Kolcu Jandarma ve emniyet personeli katıldı. Törenin ardından Alb. Başbuğ ve jandarma personeli Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. 

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